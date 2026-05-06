Sahte e-imza çetesi davası: Ziya Hoca'ya 120, Alex'e 85 yıl hapis istendi

KADİROĞLU'NA 120 YIL CEZA İSTENDİ

Suç örgütünün kurucusu ve lideri olduğu değerlendirilen sanık Ziya Kadiroğlu hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ÖSYM Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, Elektronik İmza Kanunu'na muhalefet ve bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme gibi birçok suçtan toplam 120 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ALEX'E 85 YIL HAPİS TALEBİ

Örgüt kapsamındaki çeşitli suçlardan yargılanan bir diğer isim ise Gökay Celal Gülen. Gülen, çete içerisinde Alex olarak anılıyor ve soruşturmanın kilit isimlerinden biri .

Gülen'le birlikte, Zeynep Karacan, Mıhyeddin Yakışır, Yalçın Maraşlı ve Ali Çiçekli hakkında 85’er yıl hapis cezası talep edildi.

Taner Dağhan için 43 yıl, Yaren Özkarakaş için 38 yıl, Halil Erkoç için 37 yıl, Gülseren Üstün için 33 yıl, Oğuzhan Ercan, Ayhan Ateş ve Enver Yılmaz için 30'ar yıl, Fuat Tanış Arslan için 28 yıl, Oğuz Deniz için 23 yıl, İbrahim Akyüz ve Özge Baydemir için ise 22'şer yıl hapis cezası istendi.

BİR SANIK DAHA TUTUKLANDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Ali Çiçekli'nin tutuklanmasına, diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.