Sahte emniyet müdürü yakalandı: Evinden cephanelik çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki K.T., kendisinin emniyet müdürü olduğunu söyleyerek, polise sahte kurum kimliğini gösterdi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 1 pompalı tüfek, airsoft silah, 1 susturucu aparatı, 2 bıçak, hançer, balta, 126 farklı silaha ait fişek, çok sayıda havalı tabanca fişeği, bir miktar narkotik madde ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından K.T, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet", "uyuşturucu madde bulundurmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.