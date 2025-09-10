Sahte evrak çetesine operasyon: Denklik, lise mezuniyeti ve karot raporu düzenlediler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "kamu kurumları zararına dolandırıcılık" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alındığı tespit edildi.

Şüphelilerin liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin açık lise, akşam lisesi gibi özel okullara kaydının yapılarak kısa sürede mezun edilmeleri karşılığında rüşvet aldıkları, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığının okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenledikleri belirlendi.

46 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 46'sı yakalandı.

Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

SAHTE DİPLOMA SORUŞTURMASINDA DA DAVA TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile birlikte 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı ve personelinin elektronik imzalarının kopyalandığı belirtilmişti.

Bu yöntemle hukukçudan psikoloğa, öğretmenden eczacıya usulsüz işlemlerle doçentlik ya da profesörlük unvanı elde edildiği yer almıştı.

Soruşturma kapsamında 37'si tutuklu toplam 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlanarak, dava açıldı.

İlk iddianamede 134 sanık hakkında; "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "Resmi belgede sahtecilik", "Bilişim sistemine girme" ve "Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" iddiasıyla 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İkinci iddianamede ise 65 sanık hakkında aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianameler, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davayla ilgili ilk duruşma, 12 Eylül Cuma günü Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.