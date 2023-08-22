Sahte evrakla 20 milyonluk vurgun

İLK OLARAK 2013 YILINDA DENİZLİ'DE SAHTE VEKALET HAZIRLANMIŞ



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, satış için yanındaki vekalet sahibi avukat ile arsaları almak isteyen E.A. ve tapu müdürlüğüne gelen emlakçı Uğur K.’yi gözaltına aldı.



Konuyla ilgili inceleme yapan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan mahallesinde Emine G. üzerine kayıtlı 2 ayrı arsanın satışı için 2013 yılında Denizli’de sahte kimlik ve evraklarla vekalet hazırlandığı, bu vekaletin Adem A.’ya verildiği ancak Adem A.’nın da sahte vekalet ile satış yetkisini bir avukata devrettiği tespit edildi.



Mülklerin satışı için şüphelilerin E.A. ile anlaştığı, satışı emlakçı Uğur K.’nin yapacağı, Uğur K.'nin satıştan elde edilen paradan komisyonunu aldıktan sonra parayı Bağcılar’da kendisini bekleyen Kazım Ç. ve Ahmet B.’ye ulaştıracağı ortaya çıktı. Ekipler suçüstü yakaladıkları Uğur K.’nin ardından Kazım Ç. ve Ahmet B.’yi de Bağcılar’da parayı almak için gittikleri adreste yakaladı.



Ekipler sahte evraklarla satış vekaleti verilen Adem A.’yı ise olaydan 1 gün sonra Bakırköy’de bir noterde gözaltına aldı.



2 KİŞİ TUTUKLANDI



Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden Kazım Ç. ve Adem A adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Uğur K. ve Ahmet B. tutuklandı.