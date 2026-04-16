Sahte gram altın soruşturmasında holding patronuna gözaltı

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında izinsiz gram altın üretip, sertifikasız şekilde piyasaya sürdüğü belirlenen Niziplioğlu Holding bünyesindeki NZP Gold isimli şirkete yönelik operasyon yapıldı.

ÖRGÜT SUÇLAMASI YÖNELTİLDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde şirketin sahibi Murat Niziplioğlu'nun da aralarında bulunduğu yedi şüpheliyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilikle suçlanıyor.

"SERTİFİKASIZ ÜRÜNLERİ KENDİ FİRMALARI ÜZERİNDEN PİYASAYA SÜRDÜLER"

Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"NZP Gold ve bağlı şirketler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan rafineri faaliyet izni olmaksızın izinsiz gram altın üretimi yaptığı, bu ürünleri sertifikasız ve resmi kayıtlara tabi olmadan kendi firmaları (Kilis, Antalya, Şanlıurfa ilinde bulunan kuyumcuları) ve piyasaya arz ederek yüksek miktarda haksız kazanç sağladığı ve sistematik şekilde dağıtımını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir."

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği iddia edilen malvarlıklarına ise el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.