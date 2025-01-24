Sahte hakimler tutuklandı

Kendisini hakim olarak tanıtan bir kadının danışmanlık adı altında avukatlık yaptığı ihbari üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, kendisini "idari yargı hakimi" olarak tanıtan kadın ile çalıştığı ofiste "kurucu müdür" olduğunu iddia eden erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Zanlıların yargısal problemleri bulunan kişileri, "davalarınızı kazandırırız" gibi vaatlerle milyonlarca lira dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

