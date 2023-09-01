"Sahte hoca" bu sefer de akrabasını taciz etti

"YA KENDİSİNİ SAVUNAMAYACAK BİRİ OLSAYDI?"



Mahalle sakinlerinden Fatma Yalçın, olayı anlatırken "Kız merdivenlerden evine çıkarken yakalamış kızı, taciz etmiş, öpmüş. Kız bağırarak aşağıya indi, polisi aradı." dedi.



"Kardeşi yukarı çıktı ama adam kapıyı açmadı. Daha sonra aşağıya inip cama taş attı 'Çık,' dedi. Sonra polisler geldi burada büyük bir olay oldu." diyen Yalçın, Dalğali'nin polisler tarafından önlem alınarak çıkartıldığını ifade etti.



Yalçın, şöyle devam etti:



"Burada toplanan halk onu eline geçirseydi affetmezlerdi. Tacize uğrayan kızın kardeşi, 'Sen taciz suçundan ceza aldın 3 ay yatıp çıktın, yırttın yine mi böyle bir işe kalkışıyorsun' dedi. Hepimizin çoluğu, çocuğu, torunu var. Korkuyoruz. İyi ki o kız büyüktü kendini kurtarabildi, ya kendisini savunamayacak biri olsaydı? Bir kız çocuğu erkek çocuğu olsaydı ne olacaktı? Böyle insanlar sokakta dolaşmamalı."



Sevgi Aksoy ise , "Adam zaten cinci hoca şeklinde tacizciymiş. Cin çıkaracağım diye genç kadınları taciz ediyormuş." dedi.

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