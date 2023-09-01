"Sahte hoca" bu sefer de akrabasını taciz etti

Esenler'de kendisini hoca olarak tanıtan, eşleri ile arası kötü olan kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandıran Burhan Dalğali, "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis ve 820 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme sanığın sabıkasız oluşu ve mahkemede bir daha suç işlemeyeceği kanaati oluştuğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.
"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da yargılanan Burhan Dalğali'nin bu kez aynı apartmanda oturan akrabası Bahar E.'yi taciz ettiği iddia edildi.
TUTUKLANDI
İddiaya göre Dalğali evine çıkmak isteyen Bahar E. ile apartmanda karşılaştı. Merdiven boşluğunda fiziksel tacizde bulunan Dalğali Bahar E.'yi tadilatta olan boş daireye çekmeye çalıştı. Elindeki çakıyla Dalğali'yi yaralayarak kurtulan Bahar E. polis ve akrabalarına haber verdi. Toplanan kalabalık Burhan Dalğali'yi linç etmek istedi, taş atarak evinin camlarını kırdı. Dalğali olay yerine gelen polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasıyla gözaltına alınabildi.
Dalğali, emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Dalğali, Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Basit cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.
"YA KENDİSİNİ SAVUNAMAYACAK BİRİ OLSAYDI?"
Mahalle sakinlerinden Fatma Yalçın, olayı anlatırken "Kız merdivenlerden evine çıkarken yakalamış kızı, taciz etmiş, öpmüş. Kız bağırarak aşağıya indi, polisi aradı." dedi.
"Kardeşi yukarı çıktı ama adam kapıyı açmadı. Daha sonra aşağıya inip cama taş attı 'Çık,' dedi. Sonra polisler geldi burada büyük bir olay oldu." diyen Yalçın, Dalğali'nin polisler tarafından önlem alınarak çıkartıldığını ifade etti.
Yalçın, şöyle devam etti:
"Burada toplanan halk onu eline geçirseydi affetmezlerdi. Tacize uğrayan kızın kardeşi, 'Sen taciz suçundan ceza aldın 3 ay yatıp çıktın, yırttın yine mi böyle bir işe kalkışıyorsun' dedi. Hepimizin çoluğu, çocuğu, torunu var. Korkuyoruz. İyi ki o kız büyüktü kendini kurtarabildi, ya kendisini savunamayacak biri olsaydı? Bir kız çocuğu erkek çocuğu olsaydı ne olacaktı? Böyle insanlar sokakta dolaşmamalı."
Sevgi Aksoy ise , "Adam zaten cinci hoca şeklinde tacizciymiş. Cin çıkaracağım diye genç kadınları taciz ediyormuş." dedi.
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