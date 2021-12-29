Sahte içki bir can daha aldı

Sahte içki can almaya devam ediyor. İstanbul Esenyurt'ta bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.12.2021 - 00:18

Sahte içki bir can daha aldı

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Sahte içkiden can kaybı 73 oldu

Esenyurt'ta sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi 1471 Sokak'ta yaşayan K.G. evinde alkol aldıktan bir süre sonra fenalaştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, K.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk inceleme sonucu K.G'nin sahte içkiden zehirlendiğinin düşünüldüğü öğrenildi.

K.G'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri sahte içkiye ilişkin çalışma başlattı.

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