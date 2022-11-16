Sahte içki can alıyor! İki ilde 5 ölüm

İki ilde 5 kişinin hayatına neden olan sahte içkide zehirlenme şüphesiyle 10 kişi de tedavi altında.

Bursa'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan Fuat İşcen (49) de hayatını kaybetti. Ölü sayısı 4’e çıkarken, 10 kişinin tedavileri sürüyor.

3 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK



Tedavileri süren 10 kişiden 3’ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bursa'daki vakaların kaynağı araştırılırken bir ölüm haberi de İzmir'den geldi.



BİR DİĞER ÖLÜM DE İZMİR'DEN



İzmir’in Torbalı ilçesinde 63 yaşındaki Sadık U'nun, evinde sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürüldü.

Bursa'da zehirlenen kişilerin sahte içkiyi 3 kişiden satın aldığı belirlendi.



Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, sahte içkiyi hastanede tedavi gören Fuat İşcen ve ağabeyi Kamil Cihat İ. ile Raif Aytaç’tan (45) aldıklarını tespit etti.

Metil alkolü ise Oktay Yüce (43) isimli şüphelinin İzmir’den Bursa’ya kargo ile gönderdiği belirlendi.



Gözaltına alınan Aytaç ve Yüce, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.