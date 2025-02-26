Sahte içki iki ayda 152 can aldı
Sahte içkiden ölümler sürüyor. Türkiye genelinde yılbaşından bu yana 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdi.
İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre; 81 ilde sahte içki üretimi ve ticaretiyle mücadele kapsamında 780 operasyon düzenlendi.
Operasyonlar kapsamında 983 kişi ise gözaltına alındı.
Verilere göre, sahte içki tüketimi nedeniyle yılbaşından bugüne kadar 152 kişi hayatını kaybetti.
Operasyonlarda 445 bin 16 litre sahte içki de ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 983 kişiden 50'si tutuklandı, 75 kişi hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.
Gözaltına alınan diğer kişilerin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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