Sahte içki iki ayda 152 can aldı

Sahte içkiden ölümler sürüyor. Türkiye genelinde yılbaşından bu yana 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sahte içki iki ayda 152 can aldı

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre; 81 ilde üretimi ve ticaretiyle mücadele kapsamında 780 operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 983 kişi ise gözaltına alındı.

Verilere göre, sahte içki tüketimi nedeniyle yılbaşından bugüne kadar 152 kişi hayatını kaybetti.

Ne kokusundan, ne de tadından ayırt etmek mümkün: Sahte içki nasıl anlaşılır?

Ne kokusundan, ne de tadından ayırt etmek mümkün: Sahte içki nasıl anlaşılır?

Haberi Görüntüle

Operasyonlarda 445 bin 16 litre de ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 983 kişiden 50'si tutuklandı, 75 kişi hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.

Gözaltına alınan diğer kişilerin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öne Çıkan Video

İstanbul'da okul bahçesine giren köpek 5 öğrenci ve 1 öğretmeni ısırdı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...