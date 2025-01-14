Sahte içki kabusu büyüyor: İstanbul'da 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle çeşitli hastanelere başvuran aralarında 26 yabancı uyruklunun da bulunduğu 38 kişiden 11 kişi hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Türkmenistan uyruklu Agajan Bashımov ve Rahmatullah Artıkov VE Ravshan Sayıtınıyovoz'un ÖLÜMÜ üzerine çalışma başlatıldı.

Sahte içki nedeniyle Myrat P, Myrat S. ile Allahyar A'nın da hastanede tedavi altına alındığını belirleyen ekipler, sahte içkilerin Türkmenistan uyruklu Agazhan O. ile Amangul D. tarafından Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'taki iş yerinde satıldığını tespit etti.

Şüphelilerin yine bu iş yerinin yakınında kaldıkları evde sahte içki ürettiğini belirleyen ekiplerce düzenlenen operasyonda, bu 2 şüpheli gözaltına alındı.