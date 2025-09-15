Sahte içki operasyonu: 3 bin 650 litre ele geçirildi
Adana'da polis 4 eve yaptığı baskında 3 bin 650 litre sahte içki ele geçirdi. Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez Yüreğir ve Seyhan ilçesinde sahte içki olduğu bilgisine ulaştı.
Polis bu bilgi üzerine 4 eve baskın yaptı.
3 BİN 650 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan baskınlarda 3 bin 650 litre sahte içki ele geçirdi.
Olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alındı. Polis sahte içkileri olay yerinde dökerek imha etti.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.
- Etiketler :
- Sahte İçki
- Adana
- Operasyon