Adana'da polis 4 eve yaptığı baskında 3 bin 650 litre sahte içki ele geçirdi. Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte içki operasyonu: 3 bin 650 litre ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez Yüreğir ve Seyhan ilçesinde sahte içki olduğu bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine 4 eve baskın yaptı.

3 BİN 650 LİTRE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan baskınlarda 3 bin 650 litre sahte içki ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alındı. Polis sahte içkileri olay yerinde dökerek imha etti.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

