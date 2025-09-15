Sahte içki operasyonu: 3 bin 650 litre ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez Yüreğir ve Seyhan ilçesinde sahte içki olduğu bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine 4 eve baskın yaptı.

3 BİN 650 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan baskınlarda 3 bin 650 litre sahte içki ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alındı. Polis sahte içkileri olay yerinde dökerek imha etti.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.