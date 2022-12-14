Sahte içki operasyonunda 176 gözaltı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şanlıurfa Valiliği'nde yaptığı açıklamada, 8 ilde düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 217 şüpheliden 182'sinin gözaltına alındığını açıkladı.

Süleyman Soylu, sahte içkiye yönelik 8 ilde 590 adrese düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda da 217 şüpheliden 176'sının gözaltına alındığını duyurdu.

KOM Başkanlığınca 2021 yılı içerisinde; 05.11.2021 tarihinde “ALKOL”, 15.12.2021 tarihinde “ZEHİR”, 20.12.2021 tarihinde “ZEHİR – 2” kod isimli operasyonlar başta olmak üzere 1.917 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu yapılmış ve bu operasyonlarda; 700.881 litre ile 169.208 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilmiş ve 244 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir.



2022 yılı içerisinde ise başta “ZİNCİR” kod isimli operasyon olmak üzere 1.880 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu yapılmış ve bu operasyonlarda;

-1.353.586 litre

-314.054 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilmiş,

-241 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir.

