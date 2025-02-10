Sahte içki satışına gözaltı

Yurtta sahte içkiye karşı operasyonlar devam ediyor. Zeytinburnu'nda, iş yerlerinde sahte içki sattığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 80 litre sahte içki ele geçirildi.

Sahte içki satışına gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda artan satışıyla insanların can güvenliğini tehlikeye düşüren ve haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Sahte içki satıldığı tespit edilen, Veliefendi ile Sümer Mahallesi'ndeki 2 iş yerine düzenlenen operasyonda R.E. ve S.Ş. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda toplam 80 litre sahte içki ile bunun yapımında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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