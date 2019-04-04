Ankara'da sahte içki ürettikleri belirtilen biri avukat iki şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evde sahte alkol üretimi ve satışı yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.



İkameti bir süre izleyen ekiplerce düzenlenen operasyonda, Ankara Barosuna kayıtlı avukat A.U. ile arkadaşı İ.D. gözaltına alındı.



Yapılan aramada, 93,5 litre alkol, 16 litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından yasal işlem yapıldı.

