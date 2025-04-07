Sahte içki üretenlere suçüstü

Mersin’de 56 litre sahte içki, 12 litre etil alkol ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Sahte içki üretenlere suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla ve Anamur ilçelerinde iki şüphelinin üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri tespit edip yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda toplam 56 litre sahte içki, 12 litre etil alkol, 4 adet test kiti ile üretimde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

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