Sahte içkide can kaybı 57'ye yükseldi

Haberler - NTV Haber 22.12.2021 - 10:09
Sahte içkiden ölümler sürüyor.
Son ölüm haber Ordu'dan geldi. İl dışından aldıkları içkileri tüketen 6 kişi, bulantı ve görme bozukluğu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
İki kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Polis incelemesinde sahte alkolün İzmir'den kargo ile kente gönderildiği tespit edildi.
İçkilerin Ordu'da ulaştığı 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 6 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan bir kişi hayatını kaybetti.
Türkiye genelinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi.