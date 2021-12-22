Sahte içkide can kaybı 57'ye yükseldi

Ordu'da iki Tekirdağ'da ise bir kişi daha sahte nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye genelinde can kaybı sayısı 57'ye yükseldi.

Haberler - NTV Haber 22.12.2021 - 10:09

Sahte içkide can kaybı 57'ye yükseldi

Sahte içkiden ölümler sürüyor.

Son ölüm haber Ordu'dan geldi. İl dışından aldıkları içkileri tüketen 6 kişi, bulantı ve görme bozukluğu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

İki kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Polis incelemesinde sahte alkolün İzmir'den kargo ile kente gönderildiği tespit edildi.

İçkilerin Ordu'da ulaştığı 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 6 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan bir kişi hayatını kaybetti.

genelinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi.

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