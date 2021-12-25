Sahte içkiden can kaybı 73 oldu

Sahte içki kaynaklı ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Sakarya, Antalya ve Gaziantep'te 5 kişi daha hayatını kaybetti. Sahte içkiden ölenlerin sayısı 73'e yükseldi.

Haberler - NTV Haber 25.12.2021 - 03:10

Sahte içkiden can kaybı 73 oldu

Sakarya'da son 10 gün içinde rahatsızlanan 3 hasta, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3'ü de yoğun bakım ünitesinde, metil alkol zehirlenmesi teşhisiyle tedavi görüyordu. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadılar.

Antalya'da bir otelde teknik müdür olarak çalışan Ahmet Gençler de evinde ölü bulundu. İncelemelerde, sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Gaziantep'ten de ölüm haberi geldi. 38 yaşındaki Hatice Mutlu sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir'deyse 50 adrese eşzamanlı baskın yapıldı. 30 Ton sahte içki ele geçirildi.

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