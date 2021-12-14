Sahte içkiden iki günde 8'inci ölüm

Antalya'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü. Son iki günde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.12.2021 - 10:47 | Son Güncelleme : 14.12.2021 - 10:48

Sahte içkiden iki günde 8'inci ölüm

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Sahte içkiden iki günde 8'inci ölüm

Sahte içkiden iki günde 8'inci ölüm

'nın Kepez ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi, hayatını kaybetti.

Akdeniz Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Abidin Uçurum, çalıştığı sırada gözlerinin görmediğini belirterek fenalaştı.

İhbar üzerine adrese gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uçurum, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uçurum'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı.

Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen Uçurum'un kesin ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

3 İLDE 7 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Yalova, Kahramanmaraş ve Sivas'ta sahte içki nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

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