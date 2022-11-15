Sahte içkiden iki ilde 4 ölüm

Bursa ve İzmir'de sahte içki şüphesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.



Sahte içki vakaları Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki iki mahallede başladı.



Çok sayıda kişi sahte içki sonrası fenalaştı.



Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan kişilerden Şakir Çelik, Erol Oktay ve Necip Cece yaşamını yitirdi.



11 kişinin tedavileri ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.



Bu kişilerden 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İZMİR'DE DE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'daki vakaların kaynağı araştırılırken bir ölüm haberi de İzmir'den geldi.



İzmir’in Torbalı ilçesinde 63 yaşındaki Sadık U.'nun, evinde sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürüldü.

2 KİŞİ GÖZALTINDA



Bursa'da zehirlenen kişilerin sahte içkiyi 3 kişiden satın aldığı belirlendi.



İçki satışı yapan Raif U. gözaltına alındı.



İzmir'den Bursa'ya metil alkolü kargoyla gönderdiği tespit edilen kişi de gözaltında.