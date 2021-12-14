Sahte içkiden ölüm sayısı 10'a yükseldi

Sahte içki nedeniyle 5 ilde toplam 10 kişi hayatını kaybetti.



İstanbul Avcılar'da sahte içkiden zehirlenen 52 yaşındaki İbrahim Kaşıkçı yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kaşıkçı hayatını kaybetti. İhbar üzerine polis ekipleri Kaşıkçı'nın alkol aldığı tekel büfesine operasyon düzenledi.

Polis, operasyonda iş yeri sahibi bandrolsüz içkileri 'Azat' isimi ile tanıdığı Abdülbaki Y. isimli kişiden aldığını ve bunlara karını ekleyerek sattığını söyledi.

Olay ile ilgili 3 suç kaydı bulunan tekel bayi işletmecisi Gökhan K. gözaltına alınırken, 16 suç kaydı bulunan 41 yaşındaki Abdülbaki Y.'nin aranmasına başlandı. Şüpheliler ile ilgili 'Taksirle öldürme' ve 5 bin 607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma sürdürülüyor.

Sivas'ta sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki Bülent Ekici de hayatını kaybetti. Kentte metil alkol nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.



İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere başvuran Ö.Y., Y.K., C.A., O.U. ve M.K.'nin ise tedavileri sürüyor.



POLİSTEN 4 ADRESE BASKIN



Sivas'ta zehirlenme vakalarının ardından harekete geçen polis ekipleri, Zara ilçesinde 4 adrese operasyon düzenledi. Baskında sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen İ.S. (50) ve İ.V.D. (39) gözaltına alındı.

Operasyonda 25,5 litre el yapımı rakı, 19 litre el yapımı viski, 5 litre bidon içerisinde etil alkol, 5 litre çok amaçlı temizleyici, çok sayıda alkol yapımında kullanılan boş bidon ve şişe, 1 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



4 İLDE 8 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Yalova, Kahramanmaraş, Antalya ve Sivas'ta sahte içki nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.