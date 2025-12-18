Sahte içkiden ölüme 6 yıl hapis

İstanbul Bahçelievler'de 10 Aralık 2024 tarihinde otopark işletmecisi Beşir Çayıroğlu (Beşir Çayıroğlu (60), iş yerinin karşısındaki mobilyacıda çalışan David Buskazade'den (50) aldığı içkiyi içtikten sonra hayatını kaybetmişti.

Sanığın tutuklu olarak yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, Gürcistan uyruklu sanığa "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi.

Cezada indirim uygulanmadı.

SAHTE İÇKİDE NELERE DİKKAT EDİLİR?

Uzmanlar da yeni yıla sayılı günler kala sahte içkiye yönelik uyarılarını sürdürmeye devam ediyor.

Gıda Mühendisi Süleyman Uzun, bir tüketicinin sahte alkolü anlamasının imkansız olduğunu dile getirdi.

Uzun, "Kokuyla, tatla ne yazık ki tüketicinin bunu anlamasına imkan yok. Bizler laboratuvar ortamında ürünün sahte olduğunu tespit edebiliyoruz." dedi.

ÖLÜM ORANI ARTIYOR

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Toksikoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar da hastanın normal alkol mü metanol zehirlenmesi mi anlaması için belli bir sürenin geçmesi gerektiğini vurguladı.

Akpınar, hastaneye geç başvuruda ölüm oranının oldukça yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Grubu Üyesi Dr. Ömer Taşkın ise sahte alkol nedeniyle hastaneye gelen hastanın tüm tedavileri almasına rağmen hayatını kaybettiğini dile getirdi.

KALICI HASARA NEDEN OLUYOR

Taşkın, "3'te bir oranında kalıcı hasarla hayatını idame ettirmek zorunda kaldıklarını tespit ettik." dedi.

Uzmanlar, açık şişelerden şüphelenilmesi gerektiğini vurgularken vatandaşları fiyat, ambalaj ve etiket konusunda uyarıyor.

Sahte içkilerin ambalaj ve etiketlerinde genellikle orijinal ürünlere göre farklılıklar bulunur. Etiketin üzerindeki yazıların bulanık, eğri veya silik olması sahte olduğuna işaret edebilir.

Türkiye'de satılan alkollü içeceklerde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü bulunması zorunludur. Bandrolün olmaması veya sahte görünmesi bir uyarı işareti olabilir.

GİB UYGULAMASIYLA AYIRT ETMEK MÜMKÜN

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) geliştirdiği Bandrollü Ürün İzleme Sistemi mobil uygulaması ile tüketiciler aldıkları tütün mamullerini ve alkollü içki ürünlerini üzerlerinde yer alan bandrolden kontrol edebiliyor.

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri arasında bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali yer alıyor.

Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı da ortaya çıkabiliyor.

Ayrıca beyinde yol açtığı hasarlar nedeniyle yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de baş gösteriyor.

Yurtta sahte içkiden bu yıl 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.