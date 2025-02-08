Sahte içkiden ölümler artıyor: İçkiyi evde kendileri üretmiş!

Sahte içkiden ölümler artıyor. İstanbul'da 70, Ankara'da ise 33 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da hastaneye başvuranlardan 8'i yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisinin devam ediyor. Ankara'da ise 20 kişi yoğun bakımda.



Ankara'da son zamanlardaki vaka sayısındaki yükseliş nedeniyle operasyonlar da arttı Başken'te sahte içki sebebiyle zehirlenenlerin büyük bölümünün bu içkileri evde ürettikleri, bir kısmının da dışardan satın altığı belirlendi.



Yapılan operasyonlarda Ankara'da ise 40 ton sahte veya kaçak içki ele geçirildi. 13 zanlı tutuklanırken, 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İstanbul'da ise Ocak ayından bu yana sahte içki operasyonlarında 190 kişi yakalandı, 11'i tutuklandı. 86 bin 274 litre sahte ya da kaçak içki ele geçirildi.



Etil alkol satışı ya da temini de mercek altında. Edinilen bilgiye göre yalnızca fiziki mekanlardan değil, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden etil alkol satanlar ve alanlar da takip ediliyor.