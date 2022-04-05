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Sahte içkiden zehirlendi,107 gün sonra yaşamını yitirdi

Kocaeli'de sahte içkiden zehirlenen 58 yaşındaki, Güray Aksoy 107 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 05.04.2022 - 14:01

Sahte içkiden zehirlendi,107 gün sonra yaşamını yitirdi

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İstanbul'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildi

'nin merkez ilçesi İzmit'te yaşayan Güray Aksoy, geçen yıl 20 Aralık’ta satın aldığı sahte içkiyi tükettikten sonra fenalaştı.

Yakınları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Aksoy, buradaki tedavisi sırasında durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. 107 gündür tedavisi devam eden Güray Aksoy, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Güray Aksoy’un cenazesi, Bağçeşme Camii’nde öğle kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

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