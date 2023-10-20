Sahte ilaç operasyonunda 12 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında, Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Doğanay Sokak'ta bulunan 2 katlı bir işyerine baskın yaptı.



Eş zamanlı yapılan operasyonda, imalathaneye dönüştürülen sağlıksız ortamda; hormon, Spinal Müsküler Atrofi (SMA), kanser, vitamin takviyesi için üretilen ve piyasaya sürülmeye hazır ilaçlar ve ham madde, piyasa değeri yaklaşık 200 bin dolar olan makina ele geçirildi.



Ekiplerin, çalışmaları devam ediyor.

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