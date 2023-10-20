Sahte ilaç operasyonunda 12 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde, sahte ilaç üretildiği belirlenen 47 adrese baskın düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Sahte ilaç operasyonunda 12 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı sahte ilaç operasyonu düzenlendi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlarla Soruşturma Bürosunca, yurtdışından kaçak yollarla getirilen ham maddeler ile sahte ilaç üreten, depolayan, satan işletmeler hakkında çalışma başlatıldı.

Ekipler, bir yıllık teknik ve fizik takibin ardından, İstanbul, Zonguldak, Bursa ve Sakarya'da 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte ilaç operasyonunda 12 gözaltı - 1

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında, Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Doğanay Sokak'ta bulunan 2 katlı bir işyerine baskın yaptı.

Eş zamanlı yapılan operasyonda, imalathaneye dönüştürülen sağlıksız ortamda; hormon, Spinal Müsküler Atrofi (SMA), kanser, vitamin takviyesi için üretilen ve piyasaya sürülmeye hazır ilaçlar ve ham madde, piyasa değeri yaklaşık 200 bin dolar olan makina ele geçirildi.

Ekiplerin, çalışmaları devam ediyor.

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