Sahte ilan vurgununa beş tutuklama

10.11.2025 15:57

Sahte ilan vurgununa beş tutuklama
Anadolu Ajansı

AA

Gaziantep'te sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran beş şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te sahte ilan vererek vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 72 şüpheliden beşi tutuklandı.

 

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

 

Ekipler, internet sitelerinde araç satışı, telefon, çeşitli ev eşyaları ve icra dosyasının kapatılması gibi ilanlarla, ekim ayında 43 kişinin 1 milyon 709 bin 100 lira dolandırıldığını belirledi.

 

BEŞ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

 

Ekipler, düzenledikleri operasyonla 72 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen telefon ve dijital materyallere el konuldu.

 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan beşi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram