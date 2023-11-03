Sahte ilanla dolandırıcılığa 6 tutuklama

Sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 6 kişi tutuklandı.

İkinci el alışveriş siteleri ile kurdukları internet siteleri üzerinden verdikleri sahte ilanlar ile dolandırıcılık yapan şebeke ile ilgili çalışma başlatıldı.

Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, Mersin merkezli Adana ve Gaziantep'te yaptığı eş zamanlı operasyonla 9 şüpheliyi yakaladı.



72 DOSYA AYDINLATILDI



Şüphelilerin bu yöntemle çok sayıda vatandaşı milyonlarca lira dolandırdığını tespit eden jandarma, 72 ayrı dosyayı aydınlattı.



Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, dolandırıcılık olayında kullanılan 5 cep telefonu ve 14 banka kartı ile 2 adet 9 mm tabanca, 1 kılıç, 1 kelepçe, 1 flash bellek, 3 sustalı çakı ve 12 bin 750 TL nakit paraya el koydu.

SUÇ GELİRİNİ AKLAMA



Ayrıca gözaltına alınan şüpheliler hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçundan da soruşturma başlatıldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’s tutuklandı, 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

