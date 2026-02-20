Sahte ilanla dolandırıcılık yapan sanık, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Samsun'da ikamet eden Yaşar K., bir sosyal medya platformunda paylaşılan 6 bin TL'lik klima ilanını görmesiyle, ilan sahibi Müslüm B. ile irtibata geçti.

İddiaya göre Müslüm B., çeşitli söylemlerle Yaşar K.'den üç kere para talep etti. Yaşar K. bunların sonucunda 30 bin TL göndermesinin ardından klimanın kendisine ulaşılmadı. Dolandırıldığını anlayan Yaşar K., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

HAPİS VE PARA CEZASI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Müslüm B. hakkında Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık, davanın son duruşmasında, dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 312 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.