Sahte infaz koruma memurundan 690 bin liralık vurgun

Adana'da fabrika işçisi M.D. (43), otomobilini 800 bin liraya satmak için internet sitesine ilan verdi.

M.D. ile 8 Ağustos 2024’te iletişime geçip, kendisini infaz koruma memuru olarak tanıtan Veli Y. (27), iddiaya göre aracı satın almak istediğini söyleyerek 10 bin lira kapora gönderdi.

Şüpheli Veli Y., M.D.’nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, aynı otomobili 690 bin TL’ye satılığa çıkardı. Bu kez aracı satın almak isteyen emekli İ.B. (72), şüpheliyle iletişime geçti.

Şüpheli, M.D.’ye şehir dışında görev yaptığını söyleyip otomobili babasının devralacağını belirtti.

Şüphelinin yönlendirmesiyle M.D. ile İ.B. noterde buluştu. İ.B., telefonda konuştuğu şüphelinin verdiği banka hesabına araç satış bedelini gönderdi.



DOLANDIRICILIK NOTERDE ORTAYA ÇIKTI



Noter katibinin devir işlemi yapacağı sırada M.D., İ.B.’den parayı hesabına göndermesini söyledi. İ.B. ise parayı telefonda verilen hesaba gönderdiğini söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı.

İ.B.’nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Kurulan özel ekip, dolandırıcılığı Veli Y.’nin yönettiği 6 kişilik şebekenin gerçekleştirdiğini tespit etti. Veli Y.’nin, yerinin tespit edilmemesi için Antalya’da günlük ofis kiraladığı, telefon konuşmalarını da otomobilde yaptığı saptandı. Veli Y.’nin, dolandırıcılıktan elde ettiği parayı da kripto paraya çevirdiği belirlendi.



4 MİLYON LİRALIK 5 ARACA EL KONULDU



Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Adana merkezli Mersin ve Antalya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskınlarda Veli Y. Antalya’daki ofisinde, diğer şüpheliler Ender Y. (41), Hanım Y. (43) Mersin’de, Yusuf C. (19), Şeyma B. (34) ile Ömer K. (27) de Adana’daki adreslerinde gözaltına alındı. Veli Y.’nin dolandırıcılıkta kullandığı cep telefonu ise otomobilinde ele geçirildi.

Şüphelilere ait 4 milyon lira değerindeki 2 otomobil ile 3 motosiklete el konuldu.



4 TUTUKLAMA



Emniyete götürülen şüphelilerden Veli Y., sorgusunda "Cep telefonu benim değil, bir arkadaşımın. O da benim otomobilimde unutmuş. Ben kimseyi dolandırmadım. Konuyla bir alakam yok." dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Veli Y., Ender Y., Hanım Y. ve Yusuf C. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Şeyma B. ile Ömer K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şebekenin aynı yöntemle gerçekleştirdiği diğer dolandırıcılıkların araştırıldığı bildirildi.

