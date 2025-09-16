Sahte kargocudan akılalmaz tuzak! İmza atarken dikkatli olun

Edirne'de kendisini PTT çalışanı olarak tanıdan sahte kargocunun, kargo teslim bahanesiyle vatandaşların imzalarını boş senetlere geçirdiği belirlendi.

Foto: Arşiv
'nin İpsala ilçesinde kendisini PTT görevlisi olarak tanıtarak teslimi bahanesiyle vatandaşların imzalarını boş senetlere geçirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, ve sahtecilik suçlarından kaydı bulunan Tayfun B.'nin PTT üniforması giyerek adreslere gittiği, hazırladığı tertibatla vatandaşların kargo teslim tutanağına attıkları imzaları boş senetlere geçirdiği tespit edildi.

EVİNDEN BOŞ SENETLER ÇIKTI

Zanlının evinde yapılan aramada, PTT ibaresi bulunan mont ve kazak, teslim tutanaklarının altına yerleştirilmiş boş senetler ve üzeri doldurulmuş senetler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Tayfun B.'nin işlediği suçlara ilişkin soruşturma sürüyor.

