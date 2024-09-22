Sahte kaza planı güvenlik kamerasına takıldı! 250 bin dolarlık dolandırıcılık

Olay, 17 Ağustos Çarşamba günü Kapalıçarşı'da meydana geldi. Döviz bürosuna giderek çalıştığı iş yerine ait 250 bin doları alan Hacı B.K., Vatan Caddesi'nde kaza yaptığını, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığını ve o sırada içinde paraların bulunduğu çantanın otomobilinden çalındığını söyledi. Hacı B.K., polise verdiği ifadede "Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren firma sahibinin yönlendirmesiyle döviz bürosundan paraları aldım. Zeytinburnu'nda bir tekstil firmasına bırakacaktım. Ancak kaza olunca paralar çalındı" dedi.



GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI



Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Hacı B.K.'nın ifadesindeki çelişkiler üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Olayla ilgili yapılan güvenlik kamerası çalışmalarında Hacı B.K.'nın sözde kazadan önce Nuri Osmaniye Camii tuvaletine gittiğini ve burada kardeşiyle buluştuğunu belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerinde Hacı B.K.'nın kardeşinin tuvalet çıkışında bel kısmında bir şişkinlik olduğu fark edildi. Kaza görüntülerinde ise şüphelinin bir anda direksiyonu kırarak karşı şeride geçtiğini ve karşıdan gelen araçla çarpıştığı görüldü.

