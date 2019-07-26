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İstanbul merkezli 11 ilde sahte kimlik ve pasaport düzenleyenlere yönelik operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yabancı terörist savaşçı kapsamında bulunan yabancı şahıslara sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri tespit edilen ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 161 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelileri yakalamak için İstanbul başta olmak üzere Ankara, Tekirdağ, Tunceli, Adana, Batman, Ağrı, Elazığ, Rize, Kocaeli ve Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Yakalama ve gözaltı işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtildi.