Sahte kimlik şebekesinin tapu oyunu! Aralarında memurlar da var

İstanbul 'da sahte belgelerde tapu müdürlüklerinde satış yapmaya teşebbüs eden şebekeye yönelik operasyon yapıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şebekeye mensup şüphelilerin nüfus müdürlüklerinde görevli memurlar ile iş birliği yaptığı belirlendi.

SAHTE KİMLİK VE EHLİYET BASIP TAPUDA SATIŞ YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Şüphelilerin aranan kişilere kimlik belgesi, sürücü belgesi iptal edilen ya da hiç sürücü belgesi almamış olan kişilere sürücü belgesi, yabancı kişilere ise sahte ikamet belgesi temin ettikleri belirlendi.

Şebekenin aynı zamanda Türkiye 'de üzerine taşınmaz bulunan kişilerin bilgilerini kullanarak sahte kimlik kartları yaptıkları, ardından bu sahte kimlikleri kullanarak tapu müdürlüklerinde satış yapmaya teşebbüs ettikleri belirlendi.

31 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bu sabah şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de gerçekleşen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.