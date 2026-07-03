Sahte kimlik şebekesinin tapu oyunu! Aralarında memurlar da var
03.07.2026 08:12
Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da nüfus müdürlüklerinde görevli memurlar ile iş birliği yaparak sahte belge üretip bu belgelerde tapu müdürlüklerinde satış yapmaya teşebbüs eden şebekeye yönelik operasyon yapıldı.
İstanbul'da sahte belgelerde tapu müdürlüklerinde satış yapmaya teşebbüs eden şebekeye yönelik operasyon yapıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şebekeye mensup şüphelilerin nüfus müdürlüklerinde görevli memurlar ile iş birliği yaptığı belirlendi.
SAHTE KİMLİK VE EHLİYET BASIP TAPUDA SATIŞ YAPMAYA ÇALIŞTILAR
Şüphelilerin aranan kişilere kimlik belgesi, sürücü belgesi iptal edilen ya da hiç sürücü belgesi almamış olan kişilere sürücü belgesi, yabancı kişilere ise sahte ikamet belgesi temin ettikleri belirlendi.
Şebekenin aynı zamanda Türkiye'de üzerine taşınmaz bulunan kişilerin bilgilerini kullanarak sahte kimlik kartları yaptıkları, ardından bu sahte kimlikleri kullanarak tapu müdürlüklerinde satış yapmaya teşebbüs ettikleri belirlendi.
31 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bu sabah şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirdi.
İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de gerçekleşen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.