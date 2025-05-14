Sahte kimlikle ehliyet sınavına girenlere operasyon
Sürücü belgesi alamayan adayların yerine, ücret karşılığı sahte kimlikle sınava giren 12 kişi gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sürücü belgesi alamayan adaylara, ücret karşılığında sahte kimlikle başka kişilerin sınava girip, belgeyi almasını sağlayan suç örgütünün olduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, örgüt üyelerinin, sürücü adaylarını, İlçe Nüfus Müdürlüklerine yönlendirerek montajlanmış fotoğraflarla sahte kimlik kartı çıkarttıkları, ardından anlaştıkları sürücü kurslarına kayıt yaptırdıkları tespit edildi.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Elde edilen sahte kimlik ve sınav belgeleriyle, "joker" olarak adlandırılan başka kişilerin sınava girip, bu yöntemle adaylarını ehliyet almaya hak kazandıkları belirlendi.
Polis, Konya, Şanlıurfa ve Gaziantep'de kimlik ve adreslerini belirledikleri örgüt üyelerine operasyon düzenledi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Operasyonda 12 kişi, "Nitelikli Dolandırıcılık", "6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 5 adet sahte sürücü belgesi, 1 kimlik kartı ve çeşitli dijital materyallere el konuldu.
Öte yandan operasyon kapsamında 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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