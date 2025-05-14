Sahte kimlikle ehliyet sınavına girenlere operasyon

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sürücü belgesi alamayan adaylara, ücret karşılığında sahte kimlikle başka kişilerin sınava girip, belgeyi almasını sağlayan suç örgütünün olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, örgüt üyelerinin, sürücü adaylarını, İlçe Nüfus Müdürlüklerine yönlendirerek montajlanmış fotoğraflarla sahte kimlik kartı çıkarttıkları, ardından anlaştıkları sürücü kurslarına kayıt yaptırdıkları tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Elde edilen sahte kimlik ve sınav belgeleriyle, "joker" olarak adlandırılan başka kişilerin sınava girip, bu yöntemle adaylarını ehliyet almaya hak kazandıkları belirlendi.

Polis, Konya, Şanlıurfa ve Gaziantep'de kimlik ve adreslerini belirledikleri örgüt üyelerine operasyon düzenledi.

