Sahte kimlikle ehliyet sınavına girenlere operasyon

Sürücü belgesi alamayan adayların yerine, ücret karşılığı sahte kimlikle sınava giren 12 kişi gözaltına alındı.

Sahte kimlikle ehliyet sınavına girenlere operasyon

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sürücü belgesi alamayan adaylara, ücret karşılığında sahte kimlikle başka kişilerin sınava girip, belgeyi almasını sağlayan suç örgütünün olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, örgüt üyelerinin, sürücü adaylarını, İlçe Nüfus Müdürlüklerine yönlendirerek montajlanmış fotoğraflarla sahte çıkarttıkları, ardından anlaştıkları sürücü kurslarına kayıt yaptırdıkları tespit edildi.

DÜZENLENDİ

Elde edilen sahte kimlik ve sınav belgeleriyle, "joker" olarak adlandırılan başka kişilerin sınava girip, bu yöntemle adaylarını almaya hak kazandıkları belirlendi.

Polis, Konya, Şanlıurfa ve Gaziantep'de kimlik ve adreslerini belirledikleri örgüt üyelerine operasyon düzenledi.

Sahte kimlikle ehliyet sınavına girenlere operasyon - 1 Ücret karşılığı ehliyet sınavına giren suç örgütüne operasyon

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda 12 kişi, "Nitelikli Dolandırıcılık", "6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 5 adet sahte sürücü belgesi, 1 ve çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Öte yandan operasyon kapsamında 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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