Sahte kimlikle kargo şirketi kurup, uyuşturucu sevkiyatı yaptılar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, şüphelilerin kargo şirketi acentesi kurarak uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları tespit edildi.

2024 Aralık ayından itibaren teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin, Antalya, İzmir ve İstanbul’a uyuşturucu göndermek amacıyla sahte kimlik bilgilerinden faydalanarak bir kargo acentesi kurdukları, uyuşturucuyu özel vakumlu poşetlerle çay paketlerinin içine gizleyerek sevkiyatını yaptıkları, kargo göndericisi olarak tamamen habersiz vatandaşların ad ve kimlik bilgilerini kullandıkları belirlendi.

Yapılan aoperasyonlarda 40 kilo skunk ele geçirilirken, 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

