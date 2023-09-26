Sahte kimliklerle bankalardan kredi dolandırıcılığı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, düzenledikleri sahte kimliklerle kredi çekerek hem vatandaşları hem de bankaları dolandıran kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



Polis, bu kapsamda 33 ildeki sahte kimlik düzenlenerek yapılan dolandırıcılık olaylarıyla ilgili toplam 89 soruşturma dosyasını tek tek inceledi.



Şüpheliler belirlenerek adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda banka dekontları, mağdurlar adına düzenlenmiş banka kartları ile sahte kimlikler ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin