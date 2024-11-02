Sahte kiralık ev ilanıyla vurgun: 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 3 kişi yakalandı

Samsun'da emlakçıların "Sarı sayfa" diye bilinen platformdaki üyelik hesaplarını ele geçirip sahte kiralık ev ilanlarıyla 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 3 kişi yakalandı.

Sahte kiralık ev ilanıyla vurgun: 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 3 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, emlakçıların “Sarı Sayfa” diye bilinen platformdaki üyelik hesaplarını ele geçirip sahte kiralık ev ilanlarıyla milyonluk yapan çeteye darbe indirdi.

Polisin operasyonuyla gözaltına alınan D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş.'nin (24) Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri’de tam 20 kişiyi tuzağa düşürerek yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 kişinin ikametlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 6 cep telefonu, 1 tablet, 1 SD kart ve 11 sim kart ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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