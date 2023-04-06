Sahte konteyner ilanıyla depremzedeleri dolandıran kişi yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan bazı vatandaşlar, polise başvurup internetten konteyner almak isterken dolandırıldıklarını bildirdi.
İhbarların ardından harekete geçen Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin deprem bölgesindeki afetzedeleri sahte konteyner ilanları vererek kapora alıp dolandırdığını tespit etti.
Şüpheli Kenan T., ekiplerin Menteşe ilçesindeki adrese düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kenan T. hakkında yapılan sorgulamada, "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan 17 arama kaydı bulunduğu belirlendi.
Zanlının emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.