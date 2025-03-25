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Sahte linklerle tuzak kurdular! Dolandırıcılık operasyonunda üç tutuklama

Gaziantep merkezli beş şehirde siber dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Sahte ödeme linkleriyle vatandaşları dolandıran üç kişi tutuklandı.

Sahte linklerle tuzak kurdular! Dolandırıcılık operasyonunda üç tutuklama

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Gaziantep merkezli beş ilde düzenlenen siber operasyonunda üç zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden alışveriş yapan vatandaşı sahte ödeme linkleriyle dolandıranlara karşı çalışma yürüttü.

BEŞ İLDE OPERASYON YAPILDI

Gaziantep merkezli Adana, Uşak, Karabük ve Şanlıurfa’da 8 adrese düzenlenen operasyonda, 6 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar, 6 sim kart, 11 banka kartı ele geçiren ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden üçü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, beşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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