Sahte MİT'çi 10 milyon lira daha isteyince yakayı ele verdi

Samanlı köyünde yaşayan V.A., 4 Mayıs’ta telefonla arayarak kendisini MİT personeli olarak tanıtan bir kişiye 10 milyon lira nakit parayı elden teslim etti. Yaşadığı olayı yakınlarına anlatan V.A., dolandırıldığını anlayınca jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.



Ekipler çalışmasını sürdürürken 14 Mayıs’ta V.A.'yı arayan sahte MİT'çi 10 milyon lira daha istedi. Telefonla görüşen M.T., nakit parayı teslim alması için B.K.'yı yönlendirdi. Buluşmaya giden B.K., yakalanarak gözaltına alınırken, ifadesi doğrultusunda kendisini MİT çalışanı olarak tanıtıp parayı isteyen M.T. ise İstanbul'da yakalanarak Yalova'ya getirildi.



Şüphelilerden M.T. tutuklanırken, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.