Sahte MİT'çi yakalandı

Şanlıurfa'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtan kişi tutuklandı.

Sahte MİT'çi yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT, Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ortak operasyonla, Şanlıurfa'da sahte MİT mensubu yakalandı.

​M.P.'nin bir süredir Şanlıurfa başta olmak üzere çeşitli şehirlerde kendini MİT mensubu olarak tanıttığı, bu şekilde irtibata geçtiği kişilerden şantaj ve baskı kurarak para ve altın temin ettiği belirlendi.

Sahte MİT'çi yakalandı - 1 Çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belge ele geçirildi.

​Düzenlenen ortak operasyonla M.P. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belge ele geçirildi.

Zanlı M.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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