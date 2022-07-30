Sahte MİT'çiler tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde biri avukat 5 kişi Interpol tarafından arandığını öğrendikleri Estonya uyruklu H.R'nin evine gitti.



Zanlılar, suçluya şantaj yaparak para almayı planlıyorlardı.



Ancak zanlıyı evde bulamayan şebeke üyeleri jandarma karakoluna gitti, istihbarat görevlisi olduklarını söyleyip ellerindeki sahte izin kağıdı ve MİT logolu kimlikleri gösterdi.

Zanlılar, Interpol tarafından aranan kişinin yakalanmasını istedi. Ancak belgelerinin sahte olduğu ortaya çıktı.

Zanlılarıdan 4'ü ''resmi belgede sahtecilik'' ve ''kamu görevini usulsüz üstlenmek''ten tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şebekenin tuzak kurmak istediği Estonyalı zanlı da yakalanarak Antalya Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.