Sahte 'ölüm belgesi' ile uyuşturucu sevkiyatı

İstanbul'dan Ankara'ya sahte 'ölüm belgesi' ile uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

DHA 03.05.2020 - 22:18

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SON DAKİKA: İçişleri: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

İstanbul'dan Ankara'ya sahte 'ölüm belgesi' düzenleyerek gelen 2 kişinin bulunduğu otomobilde 95 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis, İstanbul'dan gelen otomobili durdurarak, seyahat belgesini inceledi. Polis, İ.A.'nın verdiği 'ölüm belgesi'nin sahte olduğunu belirledi.

Yapılan incelemede, İ.A.'nın, dedesi ölmüş gibi sahte 'ölüm belgesi' hazırladığı ve bu yöntemle seyahat ettiği tespit edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine otomobilde yapılan aramada 95 gram metamfetamin ele geçirildi.

İ.A. ile Azeri uyruklu kadın F.M. gözaltına alındı. 2 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin lira idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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