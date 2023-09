Sahte otomobil ilanı cinayetinde karar belli oldu

Yaşananlardan pişman olduğunu söyleyen Sarı, şunları söyledi:



“İbrahim bana dolandırıcılık yapacağını söylemişti. Birini öldüreceğini hiç düşünmedim. Terminalden kendisini karşıladık, hesabından kendi hesabımıza para aktaracaktık. Olaydan sonra şoka girdim, yanımda ilk kez biri öldürülmüştü. Olay yerinden kaçmak istedim, başaramadım. Sonra eve gittim. Pişmanım beraatimi istiyorum.”



Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ay ve Sarı’yı, “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 5’er yıl, “kişiyi hürriyetten yoksun bırakma” suçundan 6’şar yıl, “yağmaya teşebbüs” suçundan 8'er yıl ve “hırsızlık” suçundan 6’şar yıl hapis cezasına mahkum etti.



Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.



Ayrıca mahkeme, tutuksuz sanıklar Kemal Can O, Metehan T, Nazif Y. ve Samet C'nin üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verdi.



NE OLMUŞTU?



İhbar üzerine 23 Mart 2022’de Gölbaşı ilçesi Dikilitaş Göleti yakınındaki sazlık alana giden polisler bir kişinin cesedine ulaşmış, vücuduna 6 kurşun isabet eden kişinin Şırnak'ın Cizre ilçesi nüfusuna kayıtlı Hüseyin Angı olduğu belirlenmişti.



Aile bireylerinin ifadesi doğrultusunda Angı'nın bir internet sitesi üzerinden satışa sunulan aracı almak için Ankara'ya geldiğini tespit eden ekipler, cep telefonu ve internet kayıtları incelenen Angı'nın, olaydan önce ikinci el araba satışı yapılan bir siteye sahte ilan veren İbrahim Ay ile görüştüğünü saptamıştı.



Cinayetle irtibatı bulunduğu iddiasıyla İbrahim Ay, Recep Sarı, Kemal Can O, Metehan T, Nazif Y. ve Samet C. gözaltına alınmış, Ay ve Sarı emniyetteki ifadelerinde cinayeti işlediklerini kabul etmişti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ay ve Sarı hakkında, “suç delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için insan öldürmek” suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet, “birden fazla kişiyle yağma”, “silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından da 18 yıldan 39’ar yıla kadar, sanıklar Kemal Can O, Metehan T, Nazif Y. ve Samet C. hakkında ise “bilişim yoluyla dolandırıcılık” suçundan 4 yıldan 10’ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.