Sahte panelle kişisel verileri ele geçirdiler: Şantaj yapmışlar!

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri panel adı verilen illegal sorgulama sistemi üzerinden elde edilen bazı bilgilerin devlet güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını tespit etti.

Geniş çaplı başlatılan incelemede sanal devriye ekipleri aktif rol oynadı. Ekipler çalışmalarında şüphelilerin panel sistemi üzerinden çok sayıda kişiye ait kişisel verileri ele geçirdiğini, bu verileri sosyal medyada paylaştıklarını veya 3'üncü kişilere para karşılığı sattıklarını belirledi.

Söz konusu verileri ele geçiren şüphelilerin çok sayıda genç kız ve çocukları mağdur ettikleri, bu mağdurlara şantaj yapıldığı, intihara varacak seviyelere kadar mağdurların zorlandığı belirlendi.

