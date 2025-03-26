Sahte parfüm operasyonu: Piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ile birlikte replika, taklit, tağşiş ürünlere yönelik operasyon düzenlendi.



Germencik ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında; 458 paket çeşitli markalarda taklit parfüm ele geçirildi.



Ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olduğu öğrenilirken bir şüpheli gözaltına alındı.