Sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışan DAEŞ üyesi yakalandı

Sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan, terör örgütü DAEŞ'e üye olmak suçundan aranan yabancı uyruklu bir şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.11.2021 - 09:02

Sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışan DAEŞ üyesi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul 'nda 7 Kasım'da yapılan çalışmalarda, sahte pasaportla yurda girmeye çalışan Irak uyruklu H.S.R.G'ye, pasaport kontrolü sırasında durumundan şüphelenilmesi üzerine parmak izi incelemesi yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, şüphelinin gerçek isminin Ş.H.S.R.R olduğu, DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 2018 yılında Hakkari'den yurda kaçak giriş yaptıktan sonra faaliyetlerde bulunduğu Adana'da yakalandığı ve Irak'a sınır dışı edildiği tespit edildi.

Şüpheli hakkındaki tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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