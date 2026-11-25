Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisarcık Mahallesi’nde polis ekipleri Ş.T. yönetimindeki otomobile “dur” ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayarak, kaçan Ş.T. uzun süren kovalamaca sonucu Kıranardı Mahallesi Kapıönü Caddesi üzerinde dar sokağa girince ekipler tarafından kıstırılarak, yakalandı.



Ş.T.’nin kaçarken bir polis aracına da zarar verdiği öğrenilirken, haber verilmesi üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde, Ş.T.’nin kaçtığı otomobilin üzerindeki plakanın sahte olduğu belirlendi.



Otomobilin üzerinde yakalama şerhinin de bulunduğu öğrenilirken, sürücüye 650 bin TL idari para cezası yazıldı. Öte yandan, olayın ardından bölgeye gelen Ş.T.’nin ağabeyi A.T. ise ekiplere mukavemet göstererek, zor anlar yaşattı. Ekipler tarafından zor kullanılarak gözaltına alınan A.T. hakkında işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.