Sahte polis kimliğiyle adliyeye girmeye çalışırken yakalandı

İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sahte polis kimliği ve rozetiyle girmeye çalışırken yakalanan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Birçok suçtan kaydı olan şüphelinin cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

DHA 21.06.2021 - 12:45

Sahte polis kimliğiyle adliyeye girmeye çalışırken yakalandı

İlişkili Haberler

Sahte pasaportla 24 kez girdi, 25'incide yakalandı

Sahte pasaportla 24 kez girdi, 25'incide yakalandı

Sahte basın kartı düzenleyip, kısıtlamaları deldiler

Sahte basın kartı düzenleyip, kısıtlamaları deldiler

Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda geçtiğimiz günlerde şüpheli Emrah Ş., X-ray kontrolünden üzerini aratmadan geçmek isterken, özel güvenlik görevlilerine kendini ''Polisim'' diyerek tanıttı.

Emrah Ş. kimliğini ibraz etmesini isteyen güvenlik görevlisine polis rozetini ve kimliğini gösterdi.

Emrah Ş.’nin tedirgin hareketlerinden şüphelenen güvenlik görevlisi tutanak tutarak durumu adliye polisine bildirdi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Anadolu Adliyesi Polis Merkez Amirliği’ne götürülen Emrah Ş.’nin sahte polis kimlik kartı ve rozeti ile engelli kart tipi olan ücretsiz taşıma kartı tespit edildi. Polis şüphelinin üzerinde çıkan kartlara gerekli incelemeleri yapabilmek için el koydu.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ OLARAK ÇIKMIŞ

Emrah Ş. emniyetteki ifadesinde, Rize Kalkandere Cezaevi'nden izinli olarak çıkarak vasilik işlemlerini halletmek amacıyla Anadolu Adliyesi'ne geldiğini söyledi.

Şüpheli, giriş yapacağı sırada nüfus cüzdanını gösterirken, kapıdaki özel güvenlik görevlisinin cüzdanının içinde bulunan polis rozeti ve polis kimlik kartını gördüğünü, görevlilerin kartın sahte olduğunu söylemesi üzerine kendisinin de doğruladığını ileri sürdü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcı karşısına çıkarılan Emrah Ş. ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik şüpheli Emrah Ş. hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan imza şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...