Sahte polis kimliğiyle adliyeye girmeye çalışırken yakalandı

Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda geçtiğimiz günlerde şüpheli Emrah Ş., X-ray kontrolünden üzerini aratmadan geçmek isterken, özel güvenlik görevlilerine kendini ''Polisim'' diyerek tanıttı.



Emrah Ş. kimliğini ibraz etmesini isteyen güvenlik görevlisine polis rozetini ve kimliğini gösterdi.

Emrah Ş.’nin tedirgin hareketlerinden şüphelenen güvenlik görevlisi tutanak tutarak durumu adliye polisine bildirdi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Anadolu Adliyesi Polis Merkez Amirliği’ne götürülen Emrah Ş.’nin sahte polis kimlik kartı ve rozeti ile engelli kart tipi olan ücretsiz taşıma kartı tespit edildi. Polis şüphelinin üzerinde çıkan kartlara gerekli incelemeleri yapabilmek için el koydu.



CEZAEVİNDEN İZİNLİ OLARAK ÇIKMIŞ



Emrah Ş. emniyetteki ifadesinde, Rize Kalkandere Cezaevi'nden izinli olarak çıkarak vasilik işlemlerini halletmek amacıyla Anadolu Adliyesi'ne geldiğini söyledi.

Şüpheli, giriş yapacağı sırada nüfus cüzdanını gösterirken, kapıdaki özel güvenlik görevlisinin cüzdanının içinde bulunan polis rozeti ve polis kimlik kartını gördüğünü, görevlilerin kartın sahte olduğunu söylemesi üzerine kendisinin de doğruladığını ileri sürdü.



ADLİ KONTROLLE SERBEST



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcı karşısına çıkarılan Emrah Ş. ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik şüpheli Emrah Ş. hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan imza şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.