Sahte polis ve savcılara yönelik operasyon: 20 gözaltı

Adana'da telefonla vatandaşları arayıp kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.



ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan baskınlarda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin emniyete götürüldü.